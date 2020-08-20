С начала года больше всего рекламы в Facebook покупали Порошенко, Тищенко и Шарий - СМИ

С начала года украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, более 1,1 миллиона долларов.

Источник: исследование движения "Чесно"

Детали: ТОП-20 украинских страниц потратили на рекламу за 7 месяцев 318 тысяч долларов, или более четверти всех средств, потраченных на политическую и социальную рекламу в украинском сегменте соцсети.

В целом же политическую и социальную рекламу в этот период распространяли почти 1400 страниц.

Лидер по расходам - ​​пятый президент Петр Порошенко, потративший на рекламу 52,8 тысячи долларов.

Вторая страница по рекламе - программа "Шустер LIVE" с расходами в размере 39,4 тысячи долларов. Она рекламирует гостей эфира или самого Савика Шустера.

На третьем месте по затратам с суммой более 20 тысяч долларов - Николай Тищенко, который считался потенциальным кандидатом на должность мэра Киева, пока партия официально не утвердила кандидатом Ирину Верещук.

Далее, по расходам, идут страницы "Партии Шария", "Городок" (страница, пиарит партию "Предложение"), експремьера Владимира Гройсмана, ресурса "Обозреватель", Виталия Нестора (руководитель киевской ячейки "Батькивщины"), нардепа Антона Яценко.

Среди политических партий больше всего на рекламу в Facebook потратила Украинская галицкая партия - 23,1 тысячи долларов с 5 партийных страниц.

Далее, с 20 тысячами долларов, потраченными на рекламу в соцсети, идет "Партия Шария" (4 страницы), на третьем месте - "Европейская солидарность" (27 страниц).

На четвертом месте "Слуга народа", которая заплатила за рекламу более 15 тысяч долларов (11 страниц).

Партия "Голос", которая потратила 7,2 тысячи долларов, оказалась на пятом месте.