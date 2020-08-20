Білоруська опозиція буде домагатися повторних виборів, навіть з Лукашенком

Білоруська опозиція буде домагатися повторних президентських виборів в найкоротші терміни, але склад Центральної виборчої комісії повинен повністю оновитися.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на слова члена Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової

Пряма мова Колеснікової: "Повноваження чинного президента Білорусі закінчуються лише 5 листопада. Після цього ми маємо намір провести вибори в суворій відповідності з міжнародними стандартами, запросивши міжнародних спостерігачів. Але склад ЦВК повинен бути повністю оновлений, глава ЦВК повинна змінитися". .

Деталі: В опозиції не бачать перешкод для участі Олександра Лукашенка в повторних виборах.

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