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Белорусская оппозиция будет добиваться повторных выборов, даже с Лукашенко

Четверг, 20 августа 2020, 14:10

Белорусская оппозиция будет добиваться повторных президентских выборов в кратчайшие сроки, но состав Центральной избирательной комиссии должен полностью обновиться.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на слова члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Прямая речь Колесниковой: " Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться".

Детали: В оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.

Предыстория:

  • В состав Координационного совета уже вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, соратница Тихановской Мария Колесникова и другие.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, оценил создание оппозицией координационного совета, как попытку захвата власти в стране.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


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