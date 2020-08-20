Белорусская оппозиция будет добиваться повторных выборов, даже с Лукашенко
Четверг, 20 августа 2020, 14:10
Белорусская оппозиция будет добиваться повторных президентских выборов в кратчайшие сроки, но состав Центральной избирательной комиссии должен полностью обновиться.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на слова члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой
Прямая речь Колесниковой: " Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться".
Детали: В оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.
Предыстория:
- В состав Координационного совета уже вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, соратница Тихановской Мария Колесникова и другие.
- Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, оценил создание оппозицией координационного совета, как попытку захвата власти в стране.