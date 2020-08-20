Белорусская оппозиция будет добиваться повторных выборов, даже с Лукашенко

Белорусская оппозиция будет добиваться повторных президентских выборов в кратчайшие сроки, но состав Центральной избирательной комиссии должен полностью обновиться.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на слова члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Прямая речь Колесниковой: " Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться".

Детали: В оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.

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