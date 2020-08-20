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У Києві й деяких областях пройдуть грози, 1-й рівень небезпечності

Четвер, 20 серпня 2020, 14:25

У четвер у західних областях, а у п'ятницю – в Київській, північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікуються грози.

Джерело: ДСНС, синоптик Наталя Діденко в Facebook

Дослівно ДСНС: "За інформацією УкрГідрометцентру, 20 серпня в західних областях грози (I рівень небезпечності).

21 серпня вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях грози (I рівень небезпечності). 21 серпня вдень по Києву та Київській області гроза (I рівень небезпечності)".

Довідка: I рівень небезпечності (жовтий) означає потенційно небезпечні погодні умови, ІІ (помаранчевий) рівень – небезпечні погодні умови, а ІІІ (червоний) – вкрай небезпечні.

Деталі: Разом з тим, синоптик Наталя Діденко повідомила, що у п'ятницю в північних областях стане прохолодніше: +25+28 градусів, можливі дощі.

 
meteo.gov.ua

На Заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, проте Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняться більше під впливом сухого антициклону.

Температура повітря в західній частині завтра +24+28 градусів.

У центральних областях 21 серпня без істотних опадів, лише увечері є ймовірність коротких місцевих дощів. Температура до +26+30 градусів.

На Сході в п'ятницю у другій половині дня – місцями грозові локальні дощі, +27+32 градуси. На Півдні не очікується суттєвих опадів, +28+32 градуси.

 

Дослівно Діденко: "У Києві 21 серпня очікується короткочасний дощ, гроза. Спека в столиці послабне до +28 градусів. У суботу стане свіжіше до +24, +25 градусів. На День Прапора і День Незалежності України в Києві знову підвищиться температура повітря".

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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