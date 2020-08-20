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В Киеве и некоторых областях пройдут грозы, 1-й уровень опасности

Четверг, 20 августа 2020, 14:25

В четверг в западных областях, а в пятницу – в Киевской, северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются грозы.

Источник: ГСЧС, синоптик Наталья Диденко в Facebook

 

Дословно ГСЧС: "По информации УкрГидрометцентра, 20 августа в западных областях грозы (I уровень опасности).

21 августа днем ​​в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях грозы (I уровень опасности). 21 августа днем ​​по Киеву и Киевской области гроза (I уровень опасности)".

Справка: I уровень опасности (желтый) означает потенциально опасные погодные условия, II (оранжевый) уровень - опасные погодные условия, а ІІІ (красный) - крайне опасные.

Детали: Вместе с тем, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу в северных областях похолодает: +25 +28 градусов, возможны дожди.

На Западе Украины 21 августа также вероятность грозовых дождей, однако Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона.

Температура воздуха в западной части +24 +28 градусов.

В центральных области 21 августа без существенных осадков, лишь вечером есть вероятность коротких местных дождей. Температура до +26 +30 градусов.

На Востоке в пятницу во второй половине дня – местами грозовые локальные дожди, +27 +32 градуса. На Юге не ожидается существенных осадков, +28 +32 градуса.

 

Дословно Диденко: "В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Жара в столице ослабнет до +28 градусов. В субботу станет свежее до +24, +25 градусов. На День Флага и День Независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха".

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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