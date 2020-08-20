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МЗС готує офіційну позицію України щодо Білорусі

Четвер, 20 серпня 2020, 15:03

Міністерство закордонних справ України підготує пропозиції щодо подальшого розвитку відносин України та Білорусі і направить їх керівництву держави. 

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС, про це йшлося на робочій нараді міністерства щодо ситуації в Білорусі у четвер. 

Участь у нараді взяли всі профільні департаменти МЗС та посол України в Білорусі Ігор Кизим, якого було викликано до Києва на знак протесту.  

"Посол надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій та пропозиції щодо реагування. Відбулася дискусія щодо порушених послом питань", - повідомили у міністерстві. 

За результатами наради МЗС внесе на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин, зазначили у міністерстві. 

Як повідомлялось, вперше в історії Україна вдалася до виклику посла у відносинах з Білоруссю. Цьому передували безпідставні звинувачення України Лукашенком у втручанні у внутрішні справи республіки, а також видача Білоруссю бійців ПВК "Вагнер" Росії попри прохання передати їх Україні.

Між тим, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування. Тоді як 27 держав-членів ЄС заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі та про підготовку персональних санкцій за фальсифікації виборів і придушення протестів.

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Теми: БілорусьМЗСУкраїна
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