Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД готовит официальную позицию Украины по Беларуси

Четверг, 20 августа 2020, 15:03

Министерство иностранных дел Украины подготовит предложения по дальнейшему развитию отношений Украины и Беларуси и направит их руководству государства.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД, об этом шла речь на рабочем совещании министерства по ситуации в Беларуси в четверг.

В совещании приняли участие все профильные департаменты МИД и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который был вызван в Киев в знак протеста.

"Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросах", - сообщили в министерстве.

По результатам совещания МИД внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений, отметили в министерстве.

Как сообщалось, впервые в истории Украина обратилась к вызову посла в отношениях с Беларусью. Этому предшествовали безосновательные обвинения Украины Лукашенко во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Беларусью бойцов ЧВК "Вагнер" России несмотря на просьбы передать их Украине.

Между тем, 15 августа МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал заявлений о непризнании результатов голосования. Тогда как 27 государств-членов ЕС заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси и подготовке персональных санкций за фальсификации выборов и подавление протестов.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

Темы: БеларусьМИДУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шеф дипломатии ЕС высказался относительно вероятного отравления Навального

Замглавврача: Занимаемся спасением жизни Навального

видео, фотоМаски для бойцов: чиновник Медсил ВСУ и сообщники требовали 1 млн "отката"

инфографикаЭпидситуация ухудшается в Киеве и 17 областях – данные СНБО

С 1 сентября путешествия в Египет усложнятся

ФСБ заявляет, что спецслужбы Украины пытались похитить в РФ одного из лидеров сепаратистов

Все новости...
Беларусь
Захват власти: против Координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело
Белорусская оппозиция будет добиваться повторных выборов, даже с Лукашенко
Молчание – не золото: почему Украина обязана официально не признавать Лукашенко
Последние новости
15:03
МИД готовит официальную позицию Украины по Беларуси
15:00
Компания с уставным капиталом в 1 тысячу подписала меморандумы с государством на 1 млрд
14:33
Захват власти: против Координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело
14:32
Порт "Ольвия" официально передали в концессию катарцам
14:25
В Киеве и некоторых областях пройдут грозы, 1-й уровень опасности
14:18
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:10
COVID-19 унес жизнь экс-президента ФК "Нива"
14:10
Белорусская оппозиция будет добиваться повторных выборов, даже с Лукашенко
14:09
Кабмин усилит контроль за посредниками по трудоустройству за рубежом
14:04
Шеф дипломатии ЕС высказался относительно вероятного отравления Навального
Все новости...