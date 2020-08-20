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Зеленський вважає, що Херсонщина має стати "діамантом" півдня

Четвер, 20 серпня 2020, 15:08
president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку Херсонської області на 2021-2027 роки і заявив, що Херсонщина може стати "діамантом" півдня України.  

Джерело: Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину, пресслужба президента

Пряма мова президента: "Стратегія кожної області створюється не у високих столичних кабінетах, а безпосередньо на місці подій, у постійному діалозі з людьми. Яким буде твій край – залежить тільки від тебе. А отже, тільки від тебе залежить, якою буде наша країна. Бо Україна – це ти.

Херсонщина має неймовірний потенціал у агропромисловості, туризмі, відновлюваній енергетиці, транспортній сфері. Херсонська земля неймовірно родюча

Херсонщина має все. Не має тільки одного – не має іншого виходу, аніж стати діамантом українського Півдня. Це не бажання, а наше завдання".

Деталі: Голова держави наголосив, що Херсонська область межує з окупованим Кримом – і повернення півострова склад України станеться значно швидше, "коли поруч з ним буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина".

Зеленський сказав також: "Ми разом з вами будуємо власний дім під назвою Україна. Не підфарбовуємо. Не латаємо дірки. А саме будуємо. І, будемо відверті, фактично будуємо майже з нуля". 

Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв, представляючи Стратегію розвитку Херсонської області, зазначив, що однією з перспективних галузей регіону є сільське господарство – зокрема, переробка агропродукції, розвиток високотехнологічних сільськогосподарських підгалузей та зрошення.

За словами очільника ОДА, напрям зрошення може отримати додатковий імпульс після реалізації земельної реформи в Херсонській області.

Він повідомив, що найближчим часом разом з урядом презентує стратегію розвитку зрошення з пілотними проектами на Херсонщині.

Також великий потенціал має туризм.

Серед інших сфер – суднобудування. Вперше за багато років місцевий суднобудівний завод "Палада" отримує державне замовлення.

Теми: ЗеленськийХерсонська область


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