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Зеленский считает, что Херсонщина должна стать "бриллиантом" юга

Четверг, 20 августа 2020, 15:08
Зеленский считает, что Херсонщина должна стать бриллиантом юга
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял участие в представлении Стратегии развития Херсонской области на 2021-2027 годы и заявил, что Херсонщина может стать "бриллиантом" юга Украины.

Источник: Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область, пресс-служба президента

Прямая речь президента: "Стратегия каждой области создается не в высоких столичных кабинетах, а непосредственно на месте событий, в постоянном диалоге с людьми. Каким будет твой край – зависит только от тебя. А значит, только от тебя зависит, какой будет наша страна. Потому Украина – это ты.

Херсонщина имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере. Херсонская земля невероятно плодородная.

Херсонщина имеет все. Не имеет только одного – иного выхода, кроме как стать бриллиантом украинского Юга. Это не желание, а наша задача".

Детали: Глава государства отметил, что Херсонская область граничит с оккупированным Крымом – и возвращение полуострова в состав Украины произойдет значительно быстрее, "когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина".

Зеленский сказал также: "Мы вместе с вами строим собственный дом под названием Украина. Не подкрашиваем. Не латаем дыры. А именно строим. И, будем откровенны, фактически строим почти с нуля".

Глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев, представляя Стратегию развития Херсонской области, отметил, что одной из перспективных отраслей региона является сельское хозяйство – в частности, переработка агропродукции, развитие высокотехнологичных сельскохозяйственных подотраслей и орошение.

По словам главы ОГА, направление орошения может получить дополнительный импульс после реализации земельной реформы в Херсонской области.

Он сообщил, что в ближайшее время вместе с правительством представит стратегию развития орошения с пилотными проектами в Херсонской области.

Также большой потенциал имеет туризм.

Среди других сфер – судостроение. Впервые за много лет местный судостроительный завод "Паллада" получает государственный заказ.

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Темы: ЗеленскийХерсонская область
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