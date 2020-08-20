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У Києві фіксують забруднення повітря продуктами горіння

Четвер, 20 серпня 2020, 15:30
У Києві фіксують забруднення повітря продуктами горіння

У повітрі Києва в останні дні підвищився вміст формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки.

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Вказується, що 19 серпня перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій цих продуктів горіння спостерігалась в таких районах.

  • діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.
  • діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
  • формальдегіду – на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

Начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко вказує, що це спричинено погодними умовами.

Також у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і початком спалювання сухої рослинності населенням.

Пряма мова Савченка: "Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром.

Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі".

Українська правда

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Теми: Київекологія
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