У Києві фіксують забруднення повітря продуктами горіння
У повітрі Києва в останні дні підвищився вміст формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки.
Джерело: повідомлення КМДА
Деталі: Вказується, що 19 серпня перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій цих продуктів горіння спостерігалась в таких районах.
- діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.
- діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
- формальдегіду – на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
Начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко вказує, що це спричинено погодними умовами.
Також у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і початком спалювання сухої рослинності населенням.
Пряма мова Савченка: "Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром.
Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі".