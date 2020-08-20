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В Киеве фиксируют загрязнения воздуха продуктами горения

Четверг, 20 августа 2020, 15:30
В Киеве фиксируют загрязнения воздуха продуктами горения

В воздухе Киева в последние дни повысилось содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Указывается, что 19 августа превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций этих продуктов горения наблюдалась в таких районах.

  • диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинский, проспекте Науки.
  • диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинский.
  • формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинский.

Начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко указывает, что это вызвано погодными условиями.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

Прямая речь Савченко: "Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром.

Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевэкология
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