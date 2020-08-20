В Киеве фиксируют загрязнения воздуха продуктами горения

В воздухе Киева в последние дни повысилось содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Указывается, что 19 августа превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций этих продуктов горения наблюдалась в таких районах.

диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинский, проспекте Науки.

диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинский.

формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинский.

Начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко указывает, что это вызвано погодными условиями.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

Прямая речь Савченко: "Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром.

Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли".