Над Києвом піднімуть найбільший прапор України, лише флагшток важить 32 тонни
Четвер, 20 серпня 2020, 17:58
У Києві до дня національного стягу вивісять найбільший прапор в Україні.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "Друзі! Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни".
Деталі: Розмір полотнища прапору — 16 на 24 метри.
Також уже встановлено елементи підсвітки найбільшого державного прапору. За словами Кличка, прапор можна буде побачити і вночі, "практично з будь-якої точки нашої столиці".
Мер зазначив, що меморіал спорудили за кошти меценатів. Його мають відкрити напередодні Дня державного прапору 23 серпня.
Українська правда