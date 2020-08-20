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Над Києвом піднімуть найбільший прапор України, лише флагшток важить 32 тонни

Четвер, 20 серпня 2020, 17:58
Над Києвом піднімуть найбільший прапор України, лише флагшток важить 32 тонни

У Києві до дня національного стягу вивісять найбільший прапор в Україні.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни".

 

Деталі: Розмір полотнища прапору — 16 на 24 метри.

Також уже встановлено елементи підсвітки найбільшого державного прапору. За словами Кличка, прапор можна буде побачити і вночі, "практично з будь-якої точки нашої столиці".

Мер зазначив, що меморіал спорудили за кошти меценатів. Його мають відкрити напередодні Дня державного прапору 23 серпня.

Українська правда

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Теми: Київ
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