Над Киевом поднимут самый большой флаг Украины, только флагшток весит 32 тонны
Четверг, 20 августа 2020, 17:58
В Киеве ко дню национального стяга вывесят самый большой флаг в Украине.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "Друзья! Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны".
Детали: Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Также уже установлены элементы подсветки крупнейшего государственного флага. По словам Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки нашей столицы".
Мэр отметил, что мемориал построили на средства меценатов. Его должны открыть накануне Дня государственного флага 23 августа.
Украинская правда