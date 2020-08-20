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Над Киевом поднимут самый большой флаг Украины, только флагшток весит 32 тонны

Четверг, 20 августа 2020, 17:58
Над Киевом поднимут самый большой флаг Украины, только флагшток весит 32 тонны

В Киеве ко дню национального стяга вывесят самый большой флаг в Украине.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны".

 

Детали: Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Также уже установлены элементы подсветки крупнейшего государственного флага. По словам Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки нашей столицы".

Мэр отметил, что мемориал построили на средства меценатов. Его должны открыть накануне Дня государственного флага 23 августа.

Украинская правда

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Темы: Киев
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