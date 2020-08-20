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Зеленський хоче від уряду реформи села

Четвер, 20 серпня 2020, 18:15
Зеленський хоче від уряду реформи села

Президент Володимир Зеленський заявив, що звернеться до Кабінету міністрів із завданням підготувати концепцію розвитку сіл і невеликих міст.

Джерело: Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Херсонської області, цитує Офіс глави держави

Пряма мова: "Хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до сіл та маленьких містечок. Реформа села… Коли має бути все: ліки, школа, робочі місця і всі працюючі органи. Я вже не кажу про те, що у людей просто немає Інтернету. А які послуги онлайн ми можемо пропонувати, якщо нема Інтернету!?".

Деталі: Глава держави зазначив, що відвідав нині село Садове на Херсонщині та поспілкувався з місцевими мешканцями. На думку Зеленського, українські села потребують системного підходу та розвитку.

Президент висловив переконання, що село Садове може стати прикладом "садової реформи", щоб уся Україна побачила, що має бути в кожному селі.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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