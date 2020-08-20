Зеленский хочет от правительства реформы села

Президент Владимир Зеленский заявил, что обратится в Кабинет министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов.

Источник: Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область, цитирует Офис главы государства

Прямая речь: "Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет Интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета!?".

Детали: Глава государства отметил, что посетил ныне село Садовое на Херсонщине и пообщался с местными жителями. По мнению Зеленского, украинские села требуют системного подхода и развития.

Президент убежден, что село Садовое может стать примером "садовой реформы", чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.