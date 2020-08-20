Притула: Сторінку коміка перегорнув. Я не Зеленський і не Вакарчук

Кандидат від партії "Голос" у мери Києва Сергій Притула запевняє, що життєву сторінку коміка для себе вже перегорнув і вирішив повністю зануритися у політику, бо має інші цілі.

Джерело: Притула в інтерв'ю BBC News Україна

Деталі: Притула підтвердив, що вийшов зі структури проєкту, над яким працював 10 років, – "Вар’яти-шоу", тому що зрозумів, що суміщати їх з мерською кампанією нереально. А у випадку перемоги Притула розпрощається і з роботою на "Новому каналі".

Кандидат каже, що поклав на шальки терезів свою кар'єру і не дасть "задній хід".

Також Притула відповів опонентам, які кажуть - "вже президент комік, чи витримає Україна ще й коміка на чолі столиці".

Пряма мова: "Як кажуть, що "Притула - комік", нехай скажуть, що "Притула - волонтер"...

Я - не фахівець з усього на світі. Але я знаю, як формувати команду, як робити великі проєкти.

Коли кажуть, що мені буде важко налаштувати роботу якогось департаменту в КМДА - а хтось пробував налаштувати штаб оперативного ведення бою для 3-го полку спецназу?

Хай хтось це спробує зробити, а потім буде мені розказувати, як важко робити щось інше.

Вважаєте президента коміком? Це ваші проблеми. Мене звати Сергій Притула, я не Зеленський і не Славко Вакарчук".