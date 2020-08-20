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Притула: Страницу комика перевернул. Я не Зеленский и не Вакарчук

Четверг, 20 августа 2020, 19:25
Притула: Страницу комика перевернул. Я не Зеленский и не Вакарчук
Эльдар Сарахман

Кандидат от партии "Голос" в мэры Киева Сергей Притула уверяет, что жизненную страницу комика для себя уже перевернул и решил полностью погрузиться в политику, имея другие цели.

Источник: Притула в интервью BBC News Украина

Детали: Притула подтвердил, что вышел из структуры проекта, над которым работал 10 лет, - "Варьяты-шоу", потому что понял, что совмещать их с мэрской кампанией нереально. А в случае победы Притула распрощается и с работой на "Новом канале".

Кандидат говорит, что положил на чашу весов свою карьеру и не даст "задний ход".

Также Притула ответил оппонентам, которые говорят - "есть уже президент комик, выдержит ли Украина еще и комика во главе столицы".

Прямая речь: "Если говорят, что "Притула - комик", пусть скажут, что "Притула - волонтер"...

Я - не специалист по всему на свете. Но я знаю, как формировать команду, как делать большие проекты.

Когда говорят, что мне будет трудно настроить работу какого-то департамента в КГГА - а кто-то пробовал настроить штаб оперативного ведения боя для 3-го полка спецназа?

Пусть кто-то это попытается сделать, а потом будет мне рассказывать, как трудно делать что-то другое.

Считаете президента комиком? Это ваши проблемы. Меня зовут Сергей Притула, я не Зеленский и не Славко Вакарчук ".

Дополнительно: О своей команде Притула рассказал, что там есть люди, которые работают с "Голосом" с предыдущей парламентской кампании - специалисты по различным проблемам, которые писали программу партии и помогали с законопроектамы для фракции, а также "джокеры" - действующие госслужащие из разных департаментов КГГА.

Что касается отношения к "Европейской солидарности" Притула отметил, что не имеет каких-то "врагов" или "недругов". Политик отметил, что главными политическими врагами любой проукраинской силы однозначно являются путинская Россия, сам Путин и его сателлиты в Украине во главе с Медведчуком.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
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