Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Польщі офіційно оголосили нового главу МЗС

Четвер, 20 серпня 2020, 19:58

Польща офіційно оголосила ім'я нового міністра закордонних справ, ним стане Збігнєв Рау.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький. 

Рау є депутатом від правлячої партії "Право і справедливість" та наразі очолює комітет Сейму із закордонних справ.

Раніше вдень журналісти з посиланням на свої джерела повідомляли, що він є найбільш імовірним кандидатом на посаду нового міністра закордонних справ.

Збігнєв Рау замінить на посаді глави польської дипломатії Яцека Чапутовича, який подав у відставку вранці 20 серпня. 

Як прокоментували в МЗС, Яцек Чапутович раніше заявляв, що після президентських виборів гарний час для зміни голови польської дипломатії, та висловив впевненість, що його наступник продовжить нинішню лінію.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"

Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс

Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Кравчук розповів про ультиматум РФ щодо виборів в ОРДЛО

У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

Захоплення влади: проти Координаційної ради опозиції в Білорусі відкрили справу

Усі новини...
Останні новини
21:12
відео"Увійдіть у історію героями!": силовиків Білорусі закликали перейти на бік народу
21:00
Новини 20 серпня: отруєння Навального, три антирекорди COVID
20:37
відеоМеркель прибула до резиденції Макрона на узбережжі Середземного моря
20:24
Ексчиновниця у Херсоні шпигувала на Росію - СБУ
20:12
В Україні обвалився обсяг пасажирських перевезень
19:58
фотоУ Польщі офіційно оголосили нового главу МЗС
19:54
Україна попрощається з Патоном у суботу
19:25
Притула: Сторінку коміка перегорнув. Я не Зеленський і не Вакарчук
19:20
Гривня знецінюється другий день поспіль
18:48
Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"
Усі новини...