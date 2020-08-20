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У Польщі офіційно оголосили нового главу МЗС

Четвер, 20 серпня 2020, 19:58
У Польщі офіційно оголосили нового главу МЗС

Польща офіційно оголосила ім'я нового міністра закордонних справ, ним стане Збігнєв Рау.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький. 

Рау є депутатом від правлячої партії "Право і справедливість" та наразі очолює комітет Сейму із закордонних справ.

Раніше вдень журналісти з посиланням на свої джерела повідомляли, що він є найбільш імовірним кандидатом на посаду нового міністра закордонних справ.

Збігнєв Рау замінить на посаді глави польської дипломатії Яцека Чапутовича, який подав у відставку вранці 20 серпня. 

Як прокоментували в МЗС, Яцек Чапутович раніше заявляв, що після президентських виборів гарний час для зміни голови польської дипломатії, та висловив впевненість, що його наступник продовжить нинішню лінію.

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