Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Польше официально объявили нового главу МИД

Четверг, 20 августа 2020, 19:58

Польша официально объявила имя нового министра иностранных дел, им станет Збигнев Рау.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Рау является депутатом от правящей партии "Право и справедливость" и сейчас возглавляет комитет Сейма по иностранным делам.

Ранее днем ​​журналисты со ссылкой на свои источники сообщали, что он является наиболее вероятным кандидатом на должность нового министра иностранных дел.

Збигнев Рау заменит на посту главы польской дипломатии Яцека Чапутовича, который подал в отставку утром 20 августа.

Как прокомментировали в МИД, Яцек Чапутович и раньше заявлял, что после президентских выборов хорошее время для смены главы польской дипломатии, и выразил уверенность, что его преемник продолжит нынешнюю линию.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Правительство обновило разделение Украины на зоны коронавируса: 14 "красных"

Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс

Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

Кравчук рассказал об ультиматуме РФ о выборах в ОРДЛО

В Кремле отреагировали на госпитализацию Навального

Захват власти: против Координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело

Все новости...
Последние новости
19:58
В Польше официально объявили нового главу МИД
19:54
Украина попрощается с Патоном в субботу
19:25
Притула: Страницу комика перевернул. Я не Зеленский и не Вакарчук
19:20
Гривня обесценивается второй день подряд
18:48
Правительство обновило разделение Украины на зоны коронавируса: 14 "красных"
18:44
УЗ на День Независимости продлила маршрут поезда Сумы - Киев
18:15
Зеленский хочет от правительства реформы села
18:05
Бывшему советнику Трампа предъявлено обвинение в мошенничестве
18:04
Церкви готовы присоединиться к пропаганде масок и дезинфекции
17:58
фотоНад Киевом поднимут самый большой флаг Украины, только флагшток весит 32 тонны
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!