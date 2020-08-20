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В Польше официально объявили нового главу МИД

Четверг, 20 августа 2020, 19:58
В Польше официально объявили нового главу МИД

Польша официально объявила имя нового министра иностранных дел, им станет Збигнев Рау.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Рау является депутатом от правящей партии "Право и справедливость" и сейчас возглавляет комитет Сейма по иностранным делам.

Ранее днем ​​журналисты со ссылкой на свои источники сообщали, что он является наиболее вероятным кандидатом на должность нового министра иностранных дел.

Збигнев Рау заменит на посту главы польской дипломатии Яцека Чапутовича, который подал в отставку утром 20 августа.

Как прокомментировали в МИД, Яцек Чапутович и раньше заявлял, что после президентских выборов хорошее время для смены главы польской дипломатии, и выразил уверенность, что его преемник продолжит нынешнюю линию.

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