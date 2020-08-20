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Ексчиновниця у Херсоні шпигувала на Росію - СБУ

Четвер, 20 серпня 2020, 20:24
Ексчиновниця у Херсоні шпигувала на Росію - СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили агентурну мережу ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники та слідчі встановили, що громадянку України завербував співробітник ФСБ РФ під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2015 році.

Зазначається, що вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних та громадських діячів.

Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійськи налаштованих мешканців Херсону. Передачу розвідувальних даних вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі.

Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали та російські рублі.

Наразі керівницю агентурної мережі ФСБ РФ затримали, їй підготовлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальний статус інших учасників мережі визначать за результатами завершення слідчих дій.

Українська правда

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Теми: СБУХерсон
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