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Экс-чиновница в Херсоне шпионила на Россию - СБУ

Четверг, 20 августа 2020, 20:24

Контрразведчики Службы безопасности Украины докладывают, что пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники и следователи установили, что гражданку Украины завербовал сотрудник ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году.

Отмечается, что она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и ​​сотрудниках СБУ. Женщина также должна изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети.

Во время обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.

Сейчас руководительницу агентурной сети ФСБ РФ задержали, ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Процессуальный статус других участников сети определят по результатам завершения следственных действий.

Украинская правда
Темы: СБУХерсон


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