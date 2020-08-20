Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Увійдіть в історію героями!": силовиків Білорусі закликали перейти на бік народу

Четвер, 20 серпня 2020, 21:12
Радіо Свобода

Представниця координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі Марія Колесныкова у відеозверненні закликала силовиків переходити на бік народу.

Джерело: відео на офіційному Youtube-каналі екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико

Пряма мова: "Ми звертаємося до військових, до силових структур. Те, як влада заплямувала честь ваших погонів, такого ще не було. Від подій минулого тижня, від порожніх очей людей, що вийшли з Окрестіно, здригаються всі білоруси, весь світ.

Нас вивертає навиворіт від жаху, неприйняття, нерозуміння: хто ходить з нами по одним вулицями - люди чи ні? Своїми злочинними наказами влада тягне вас за собою на дно пекла з жіночих криків, понівечених тіл, зламаної психіки, колективної травми, яка залишиться з білорусами назавжди.

Влада робить так, що ваша форма перестає викликати повагу - вона стає символом відрази".

Деталі: Колеснікова нагадала, що правоохоронці приносили присягу і клялися служити народу Білорусі, а не тим, хто зараз видає злочинні накази.

Вона закликала зупинити геноцид білоруського народу нелегітимною владою країни. Військових і силовиків просять зберегти офіцерську гідність і військову честь і увійти в історію героями.

Правоохоронцям, які відмовляться виконувати злочинні накази і перейдуть на сторону народу, гарантують:

- безпеку і недоторканність,

- справедливе ставлення до підрозділів, які не стануть виконувати злочинний наказ,

- скасування боргів за освіту, контрактних боргів та інших виплат, які влада вішає на тих, хто хоче піти,

- житло і матеріальну підтримку всім, хто відмовиться виконувати злочинний наказ.

Українська правда
Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"

Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс

Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Кравчук розповів про ультиматум РФ щодо виборів в ОРДЛО

У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

Захоплення влади: проти Координаційної ради опозиції в Білорусі відкрили справу

Усі новини...
Білорусь
МЗС готує офіційну позицію України щодо Білорусі
Захоплення влади: проти Координаційної ради опозиції в Білорусі відкрили справу
Білоруська опозиція буде домагатися повторних виборів, навіть з Лукашенком
Останні новини
21:12
відео"Увійдіть в історію героями!": силовиків Білорусі закликали перейти на бік народу
21:00
Новини 20 серпня: отруєння Навального, три антирекорди COVID
20:37
відеоМеркель прибула до резиденції Макрона на узбережжі Середземного моря
20:24
Ексчиновниця у Херсоні шпигувала на Росію - СБУ
20:12
В Україні обвалився обсяг пасажирських перевезень
19:58
фотоУ Польщі офіційно оголосили нового главу МЗС
19:54
Україна попрощається з Патоном у суботу
19:25
Притула: Сторінку коміка перегорнув. Я не Зеленський і не Вакарчук
19:20
Гривня знецінюється другий день поспіль
18:48
Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"
Усі новини...