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"Увійдіть в історію героями!": силовиків Білорусі закликали перейти на бік народу

Четвер, 20 серпня 2020, 21:12
Увійдіть в історію героями!: силовиків Білорусі закликали перейти на бік народу
Радіо Свобода

Представниця координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі Марія Колеснікова у відеозверненні закликала силовиків переходити на бік народу.

Джерело: відео на офіційному Youtube-каналі екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико

Пряма мова: "Ми звертаємося до військових, до силових структур. Те, як влада заплямувала честь ваших погонів, такого ще не було. Від подій минулого тижня, від порожніх очей людей, що вийшли з Окрестіно, здригаються всі білоруси, весь світ.

Нас вивертає навиворіт від жаху, неприйняття, нерозуміння: хто ходить з нами по одним вулицями - люди чи ні? Своїми злочинними наказами влада тягне вас за собою на дно пекла з жіночих криків, понівечених тіл, зламаної психіки, колективної травми, яка залишиться з білорусами назавжди.

Влада робить так, що ваша форма перестає викликати повагу - вона стає символом відрази".

Деталі: Колеснікова нагадала, що правоохоронці приносили присягу і клялися служити народу Білорусі, а не тим, хто зараз видає злочинні накази.

Вона закликала зупинити геноцид білоруського народу нелегітимною владою країни. Військових і силовиків просять зберегти офіцерську гідність і військову честь і увійти в історію героями.

Правоохоронцям, які відмовляться виконувати злочинні накази і перейдуть на сторону народу, гарантують:

- безпеку і недоторканність,

- справедливе ставлення до підрозділів, які не стануть виконувати злочинний наказ,

- скасування боргів за освіту, контрактних боргів та інших виплат, які влада вішає на тих, хто хоче піти,

- житло і матеріальну підтримку всім, хто відмовиться виконувати злочинний наказ.

Українська правда

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Теми: Білорусь
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