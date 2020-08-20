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"Войдите в историю героями!": силовиков Беларуси призвали перейти на сторону народа

Четверг, 20 августа 2020, 21:12
Радио Свобода

Представитель координационного совета по передаче власти в Беларуси Мария Колесникова в видеообращении призвала силовиков переходить на сторону народа.

Источник: видео на официальном Youtube-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико

Прямая речь: Мы обращаемся к военным, к силовым структурам. То, как власть запятнала честь  ваших погон, такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестино, содрогаются все беларусы, весь мир

Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания: кто ходит с нами по одним улицам — люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда

Власть делает так, что ваша форма перестает вызывать уважение – она становится символом отвращения".

Детали: Колесникова напомнила, что правоохранители, приносили присягу и клялись служить народу Беларуси, а не тем, кто сейчас издает преступные приказы.

Она призвала остановить геноцид белорусского народа нелегитимной властью страны. Военных и силовиков просят сохранить офицерское достоинство и военную честь и войти в историю героями.

Правоохранителям, которые откажутся выполнять преступные приказы и перейдут на сторону народа, гарантируют:

- безопасность и неприкосновенность,

- справедливое отношение к подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ,

- отмену долгов за образование, контрактных долгов и других выплат, которые власть вешает на тех, кто хочет уйти,

- жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ.

Украинская правда
Темы: Беларусь


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