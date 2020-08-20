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Грози не втамують спеки: погода на вікенд

Четвер, 20 серпня 2020, 21:38

У п'ятницю в деяких областях пройдуть короткочасні дощі, водночас синоптики попереджають, що 21 серпня в Україні, крім західних регіонів, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 21 серпня вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий).

У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі у Криму, вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південних та більшості центральних областей 30-35°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°.

22 серпня вночі в Україні, крім заходу та півдня, вдень у південній частині невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°, на півдні та Закарпатті 26-31°.

В неділю синоптики опадів не прогнозують, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°; вдень 24-29°, на півдні до 31°.

24-25 серпня в західних, Житомирській, Вінницькій, 25 серпня і в Київській та Чернігівській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 12-18°, на узбережжі Чорного моря до 21°, на сході та північному сході країни 9-15°; вдень 24-30°, в західних, 25 серпня і в північних областях - 20-26°.

У Києві та області 21 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від 14 до 19°, вдень 24-29°.

22-23 серпня теж прогнозують мінливу хмарність, лише вночі 22 серпня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 22 серпня вночі 13-18°, вдень 22-27°; 23 серпня вночі 10-15°, вдень 24-29°.

24- 25 серпня у столиці та області буде без опадів, 25 серпня короткочасний дощ. Температура вночі 12-17°; вдень 24 серпня 24-29°, 25 серпня 21-26°.

Теми: погода


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