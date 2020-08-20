Грозы не утолят жару: погода на уикенд

В пятницу в некоторых областях пройдут кратковременные дожди, в то же время синоптики предупреждают, что 21 августа в Украине, кроме западных регионов, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 21 августа днем ​​в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях грозы (I уровень опасности, желтый).

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью в Крыму, днем ​​в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южных и большинстве центральных областей 30-35°; в Карпатах ночью 9-14°, днем ​​19-24°.

22 августа ночью в Украине, кроме запада и юга, днем ​​в южной части небольшие кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, на юге и Закарпатье 26-31°.

В воскресенье синоптики осадков не прогнозируют, лишь днем ​​на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, в южной части 14-19°; днем 24-29°, на юге до 31°.

24-25 августа в западных, Житомирской, Винницкой, 25 августа и в Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-18°, на побережье Черного моря до 21°, на востоке и северо-востоке страны 9-15°; днем 24-30°, в западных, 25 августа и в северных областях - 20-26°.

В Киеве и области 21 августа ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 14 до 19°, днем ​​24-29°.

22-23 августа тоже прогнозируют переменную облачность, только ночью 22 августа небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температуре 22 августа ночью 13-18°, днем ​​22-27°; 23 августа ночью 10-15°, днем ​​24-29°.

24-25 августа в столице и области будет без осадков, 25 августа кратковременный дождь. Температура ночью 12-17°, днем 24 августа 24-29°, 25 августа 21-26°.