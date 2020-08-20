Європа змушена вести переговори з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель

Європейські лідери змушені обговорювати ситуацію в Білорусі з російським керівництвом, оскільки Олександр Лукашенко відмовляється розмовляти з політиками ЄС.

Джерело: канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції після переговорів 20 серпня цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми говоримо з Росією. Ми би хотіли з Білоруссю, але президент Лукашенко до цього часу ні з ким не розмовляв".

Деталі: Канцлер згадала свою і Макрона розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких вони довели до російського керівника свою чітку позицію відносно очікувань Німеччини, Франції та ЄС загалом: народ Білорусії повинен мати можливість сам вирішити свою долю; потрібний діалог між опозицією та владою за посередництва, наприклад, ОБСЄ.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також телефонував Путіну, нагадала Меркель, і поінформував його про результати вчорашнього саміту. Глава німецького уряду задоволена, що лідери ЄС провели відеосаміт щодо Білорусі та продемонстрували "велику єдність".

Меркель також зазначила що діалог продовжиться, але ЄС буде наполягати на певних речах: звільнення політичних в’язнів, жодного насильства, вільне виявлення думок, право на демонстрації, інклюзивний діалог у країні.

Нагадаємо: В Білорусі 12 день тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента. У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки. Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів. Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

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