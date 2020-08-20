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Европа вынуждена вести переговоры с Путиным, потому что Лукашенко отказывается - Меркель

Четверг, 20 августа 2020, 22:30
Европа вынуждена вести переговоры с Путиным, потому что Лукашенко отказывается - Меркель

Европейские лидеры вынуждены обсуждать ситуацию в Беларуси с российским руководством, поскольку Александр Лукашенко отказывается разговаривать с политиками ЕС.

Источник: канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции после переговоров 20 августа цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал".

Детали: Канцлер упомянула свой и Макрона разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого они довели до российского руководителя свою четкую позицию в отношении ожиданий Германии, Франции и ЕС в целом: народ Белоруссии должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель также звонил Путину, напомнила Меркель, и проинформировал его о результатах вчерашнего саммита. Глава немецкого правительства довольна, что лидеры ЕС провели видеосамит по Беларуси и продемонстрировали "великое единство".

Меркель также отметила что диалог продолжится, но ЕС будет настаивать на определенных вещах: освобождении политических заключенных, никакого насилия, свободное выражение мнений, право на демонстрации, инклюзивный диалог в стране.

Напомним: В Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

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