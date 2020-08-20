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До Румунії прибули складові першого ЗРК "Patriot"

Четвер, 20 серпня 2020, 22:51

До Румунії прибули основні складові першого із семи зенітно-ракетних комплексів "Patriot", які невдовзі візьме на озброєння румунська армія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Румунії.

Обладнання та супутні матеріали перевезуть до Національного навчального центру протиповітряної оборони неподалік від Констанци, де почнуться роботи з налаштування.

"Отримавши "Patriot", зенітно-ракетні системи "земля-повітря" великої дальності, румунська армія посилить свою здатність до оборони та стримування і забезпечуватиме кращий захист національного повітряного простору, який є частиною повітряного простору НАТО", - зазначають у міноборони. 

Встановлення комплексу планують завершити у другій половині жовтня. Після цього румунські оператори пройдуть навчання за допомогою військовх США, яке триватиме і в 2021 році. 

Румунія придбала сім зенітно-ракетних комплексів Patriot у 2017 році.

Теми: Румунія
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