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В Румынию прибыли составляющие первого ЗРК "Patriot"

Четверг, 20 августа 2020, 22:51

В Румынию прибыли основные составляющие первого из семи зенитно-ракетных комплексов "Patriot", которые вскоре возьмет на вооружение румынская армия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны Румынии.

Оборудование и сопутствующие материалы перевезут в Национальный учебный центр противовоздушной обороны недалеко от Констанцы, где начнутся работы по настройке.

"Получив Patriot, зенитно-ракетные системы "земля-воздух" большой дальности, румынская армия усилит свою способность к обороне и сдерживанию и сможет обеспечивать лучшую защиту национального воздушного пространства, которое является частью воздушного пространства НАТО", - отмечают в Минобороны.

Установку комплекса планируют завершить во второй половине октября. После этого румынские операторы пройдут обучение с помощью военных США, которое продолжится и в 2021 году.

Румыния приобрела семь зенитно-ракетных комплексов Patriot в 2017 году.

Темы: Румыния
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