Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Румынию прибыли составляющие первого ЗРК "Patriot"

Четверг, 20 августа 2020, 22:51

В Румынию прибыли основные составляющие первого из семи зенитно-ракетных комплексов "Patriot", которые вскоре возьмет на вооружение румынская армия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны Румынии.

Оборудование и сопутствующие материалы перевезут в Национальный учебный центр противовоздушной обороны недалеко от Констанцы, где начнутся работы по настройке.

"Получив Patriot, зенитно-ракетные системы "земля-воздух" большой дальности, румынская армия усилит свою способность к обороне и сдерживанию и сможет обеспечивать лучшую защиту национального воздушного пространства, которое является частью воздушного пространства НАТО", - отмечают в Минобороны.

Установку комплекса планируют завершить во второй половине октября. После этого румынские операторы пройдут обучение с помощью военных США, которое продолжится и в 2021 году.

Румыния приобрела семь зенитно-ракетных комплексов Patriot в 2017 году.

Темы: Румыния


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 августа: отравление Навального, три антирекорда COVID

Правительство обновило разделение Украины на зоны коронавируса: 14 "красных"

Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс

Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

Кравчук рассказал об ультиматуме РФ о выборах в ОРДЛО

В Кремле отреагировали на госпитализацию Навального

Все новости...
Румыния
Румыния продолжила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
На границе Украины и Румынии начала работать паромная переправа Орловка-Исакча
В Румынии – наибольшее число случаев коронавируса за сутки с начала пандемии
Последние новости
22:51
В Румынию прибыли составляющие первого ЗРК "Patriot"
22:30
Европа вынуждена вести переговоры с Путиным, потому что Лукашенко отказывается - Меркель
22:05
Экономические новости 20 августа: "схемы" на Укрзализныце, увольнение руководителя таможни
21:53
В Беларуси задержан председатель стачкома МАЗа
21:38
Грозы не утолят жару: погода на уикенд
21:12
видео"Войдите в историю героями!": силовиков Беларуси призвали перейти на сторону народа
21:00
Новости 20 августа: отравление Навального, три антирекорда COVID
20:37
видеоМеркель прибыла в резиденцию Макрона на побережье Средиземного моря
20:24
Экс-чиновница в Херсоне шпионила на Россию - СБУ
20:12
В Украине рухнул объем пассажирских перевозок
Все новости...