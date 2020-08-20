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У Києві загримів до в'язниці аферист, який хотів прибрати до рук квартири професора

Четвер, 20 серпня 2020, 23:16

У Києві до 5,5 років позбавлення волі засудили чоловіка за аферу з квартирами професора.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: За даними слідства, обвинувачений, змовився з іншими співучасниками, втерся в довіру 63-річному професору фізико-математичних наук, який проживав самотньо, та скориставшись його хворобливим станом, викрав правовстановлюючі документи на дві його квартири у місті Києві та паспорт.

У подальшому зловмисники підробили ці документи на підставних осіб та використали їх під час нотаріального посвідчення договорів відчуження цього майна.

Слідство довело, що саме обвинувачений був присутній під час укладення відповідних договорів відчуження квартир та розпоряджався цим майном на власний розсуд.

Сума збитків становить понад 3,5 млн гривень.

Зазначається, що в суді обвинувачений свою провину визнав у повному обсязі.

Дослівно: "За результатом судового розгляду чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

На незаконно відчужені квартири накладено арешт. Вживаються заходи щодо їх повернення".

Українська правда
Теми: Київпрокуратурасуд


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