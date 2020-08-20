Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві загримів до в'язниці аферист, який хотів прибрати до рук квартири професора

Четвер, 20 серпня 2020, 23:16
У Києві загримів до в'язниці аферист, який хотів прибрати до рук квартири професора

У Києві до 5,5 років позбавлення волі засудили чоловіка за аферу з квартирами професора.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: За даними слідства, обвинувачений, змовився з іншими співучасниками, втерся в довіру 63-річному професору фізико-математичних наук, який проживав самотньо, та скориставшись його хворобливим станом, викрав правовстановлюючі документи на дві його квартири у місті Києві та паспорт.

У подальшому зловмисники підробили ці документи на підставних осіб та використали їх під час нотаріального посвідчення договорів відчуження цього майна.

Слідство довело, що саме обвинувачений був присутній під час укладення відповідних договорів відчуження квартир та розпоряджався цим майном на власний розсуд.

Сума збитків становить понад 3,5 млн гривень.

Зазначається, що в суді обвинувачений свою провину визнав у повному обсязі.

Дослівно: "За результатом судового розгляду чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

На незаконно відчужені квартири накладено арешт. Вживаються заходи щодо їх повернення".

Українська правда
Теми: Київпрокуратурасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: