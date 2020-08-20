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В Киеве загремел в тюрьму аферист, который хотел прибрать к рукам квартиры профессора

Четверг, 20 августа 2020, 23:16

В Киеве к 5,5 годам лишения свободы осудили мужчину за аферу с квартирами профессора.

Источник: прокуратура Киева

Детали: По данным следствия, обвиняемый сговорился с другими соучастниками, втерся в доверие к 63-летнему профессору физико-математических наук, проживавшему одиноко, и воспользовавшись его болезненным состоянием, похитил правоустанавливающие документы на две его квартиры в Киеве и паспорт.

В дальнейшем злоумышленники подделали эти документы на подставных лиц и использовали их при нотариальном удостоверении договоров отчуждения этого имущества.

Следствие доказало, что именно обвиняемый присутствовал при заключении соответствующих договоров отчуждения квартир и распоряжался этим имуществом по своему усмотрению.

Сумма ущерба составляет более 3,5 млн гривен.

Отмечается, что в суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Дословно: "По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

На незаконно отчужденные квартиры наложен арест. Принимаются меры по их возврату".

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратурасуд


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