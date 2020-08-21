Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

До Угорщини автобусом намагались вивезти 15 мішків бурштину

П'ятниця, 21 серпня 2020, 00:49
Фото: ДПСУ

Прикордонники завадили вивезти до Угорщини більше 110 кг бурштину, який зловмисники заховали під колесом автобуса.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Подія трапилась у пункті пропуску "Тиса". Під час огляду автобуса, що здійснював нерегулярні перевезення в Угорщину, прикордонники помітили сховок. 

 

У ньому помістилось 15 мішків бурштину різних фракцій вагою 111 кг. 

 

"Наразі триває огляд та встановлення точної ваги бурштину. За даним фактом до ГУНП у Закарпатській області направлено повідомлення за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 240-1 ККУ "Порушення правил охорони або використання надр"", – йдеться у повідомленні.

Українська правда
Теми: бурштинПрикордонна служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 серпня: отруєння Навального, три антирекорди COVID

Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"

Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс

Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Кравчук розповів про ультиматум РФ щодо виборів в ОРДЛО

У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

Усі новини...
бурштин
Понад 9 тонн бурштину конфіскували у дохід держави на Житомирщині
Поліцейські вилучили майже тонну бурштину на понад мільйон доларів
СБУ спіймала замовника вбивства громадського активіста
Останні новини
01:31
Білоруська влада має відпустити політв’язнів – США
00:49
Фото, ВідеоДо Угорщини автобусом намагались вивезти 15 мішків бурштину
00:21
За добу на Буковині виявили більше 200 хворих на COVID-19
23:46
інфографікаНа Донеччині в четверг виявили 29 нових хворих на коронавірус
23:16
У Києві загримів до в'язниці аферист, який хотів прибрати до рук квартири професора
22:51
До Румунії прибули складові першого ЗРК "Patriot"
22:30
Європа змушена вести переговори з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель
22:05
Економічні новини 20 серпня: "схеми" Укрзалізниці, звільнення керівника митниці
21:53
У Білорусі затримали голову страйкому МАЗа
21:38
Грози не втамують спеки: погода на вікенд
Усі новини...