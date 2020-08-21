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До Угорщини автобусом намагались вивезти 15 мішків бурштину

П'ятниця, 21 серпня 2020, 00:49
До Угорщини автобусом намагались вивезти 15 мішків бурштину
Фото: ДПСУ

Прикордонники завадили вивезти до Угорщини більше 110 кг бурштину, який зловмисники заховали під колесом автобуса.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Подія трапилась у пункті пропуску "Тиса". Під час огляду автобуса, що здійснював нерегулярні перевезення в Угорщину, прикордонники помітили сховок. 

 

У ньому помістилось 15 мішків бурштину різних фракцій вагою 111 кг. 

 

"Наразі триває огляд та встановлення точної ваги бурштину. За даним фактом до ГУНП у Закарпатській області направлено повідомлення за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 240-1 ККУ "Порушення правил охорони або використання надр"", – йдеться у повідомленні.

Українська правда

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Теми: бурштинПрикордонна служба
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