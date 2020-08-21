В Венгрию автобусом пытались вывезти 15 мешков янтаря
Пятница, 21 августа 2020, 00:49
Пограничники помешали вывезти в Венгрию более 110 кг янтаря, который злоумышленники спрятали под колесом автобуса.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса". При осмотре автобуса, что совершал нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничники заметили тайник.
В нем поместилось 15 мешков янтаря различных фракций весом 111 кг.
"Сейчас продолжается осмотр и установка точного веса янтаря. По данному факту в ГУНП в Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК "Нарушение правил охраны или использования недр"", – говорится в сообщении.
Украинская правда