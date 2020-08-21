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В Венгрию автобусом пытались вывезти 15 мешков янтаря

Пятница, 21 августа 2020, 00:49
В Венгрию автобусом пытались вывезти 15 мешков янтаря
Фото: ГПСУ

Пограничники помешали вывезти в Венгрию более 110 кг янтаря, который злоумышленники спрятали под колесом автобуса.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса". При осмотре автобуса, что совершал нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничники заметили тайник.

 

В нем поместилось 15 мешков янтаря различных фракций весом 111 кг.

 

"Сейчас продолжается осмотр и установка точного веса янтаря. По данному факту в ГУНП в Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК "Нарушение правил охраны или использования недр"", – говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: янтарьПограничная служба
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