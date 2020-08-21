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Білоруська влада має відпустити політв’язнів – США

П'ятниця, 21 серпня 2020, 01:31
Білоруська влада має відпустити політв’язнів – США

США закликають офіційний Мінськ відпустити всіх незаконно затриманих учасників протестів.

Джерело: держсекретар США Майк Помпео, передає "Інтерфакс

Деталі: Помпео заявив, що США стурбовані серйозними помилками, які були допущені під час президентських виборів у Білорусі. 

"США глибоко стурбовані серйозними вадами на президентських виборах в Білорусі і рішуче засуджують насильство по відношенню до мирних протестуючих і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування інтернет-обслуговування і жорстоке поводження з ув'язненими", – сказав Помпео. 

Також держсекретар закликав офіційний Мінськ погодитись на пропозицію ОБСЄ стати посередником між опозицією та владою. 

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Нагадаємо:

  • В Білорусі 12 день тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента. У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.  Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів. Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

Українська правда
Теми: СШАБілорусь
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