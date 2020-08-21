Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білоруська влада має відпустити політв’язнів – США

П'ятниця, 21 серпня 2020, 01:31

США закликають офіційний Мінськ відпустити всіх незаконно затриманих учасників протестів.

Джерело: держсекретар США Майк Помпео, передає "Інтерфакс

Деталі: Помпео заявив, що США стурбовані серйозними помилками, які були допущені під час президентських виборів у Білорусі. 

"США глибоко стурбовані серйозними вадами на президентських виборах в Білорусі і рішуче засуджують насильство по відношенню до мирних протестуючих і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування інтернет-обслуговування і жорстоке поводження з ув'язненими", – сказав Помпео. 

Також держсекретар закликав офіційний Мінськ погодитись на пропозицію ОБСЄ стати посередником між опозицією та владою. 

Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Нагадаємо:

  • В Білорусі 12 день тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента. У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.  Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів. Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

Українська правда
Теми: СШАБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 серпня: отруєння Навального, три антирекорди COVID

Уряд оновив поділ України на зони коронавірусу: 14 "червоних"

Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс

Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Кравчук розповів про ультиматум РФ щодо виборів в ОРДЛО

У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

Усі новини...
США
Колишньому раднику Трампа висунули звинувачення у шахрайстві
Boeing уперше з листопада 2019 року отримав замовлення на літак 737 MAX
Капіталізація компанії Apple вперше досягла 2 трильйонів доларів
Останні новини
01:31
Білоруська влада має відпустити політв’язнів – США
00:49
Фото, ВідеоДо Угорщини автобусом намагались вивезти 15 мішків бурштину
00:21
За добу на Буковині виявили більше 200 хворих на COVID-19
23:46
інфографікаНа Донеччині в четверг виявили 29 нових хворих на коронавірус
23:16
У Києві загримів до в'язниці аферист, який хотів прибрати до рук квартири професора
22:51
До Румунії прибули складові першого ЗРК "Patriot"
22:30
Європа змушена вести переговори з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель
22:05
Економічні новини 20 серпня: "схеми" Укрзалізниці, звільнення керівника митниці
21:53
У Білорусі затримали голову страйкому МАЗа
21:38
Грози не втамують спеки: погода на вікенд
Усі новини...