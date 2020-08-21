Белорусские власти должны отпустить политзаключенных – США
США призывают официальный Минск отпустить всех незаконно задержанных участников протестов.
Источник: госсекретарь США Майк Помпео, передает "Интерфакс"
Детали: Помпео заявил, что США обеспокоены серьезными ошибками, которые были допущены во время президентских выборов в Беларуси.
"США глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждают насилие в отношении мирных протестующих и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование интернет-обслуживания и жестокое обращение с заключенными", – сказал Помпео.
Также госсекретарь призвал официальный Минск согласиться на предложение ОБСЕ стать посредником между оппозицией и властью.
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Напомним:
- В Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.