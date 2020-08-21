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Белорусские власти должны отпустить политзаключенных – США

Пятница, 21 августа 2020, 01:31
Белорусские власти должны отпустить политзаключенных – США

США призывают официальный Минск отпустить всех незаконно задержанных участников протестов.

Источник: госсекретарь США Майк Помпео, передает "Интерфакс"

Детали: Помпео заявил, что США обеспокоены серьезными ошибками, которые были допущены во время президентских выборов в Беларуси.

"США глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждают насилие в отношении мирных протестующих и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование интернет-обслуживания и жестокое обращение с заключенными", – сказал Помпео.

Также госсекретарь призвал официальный Минск согласиться на предложение ОБСЕ стать посредником между оппозицией и властью. 

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Напомним: 

  • В Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Украинская правда

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Темы: СШАБеларусь
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