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США звернулись в ООН щодо санкцій проти Ірану

П'ятниця, 21 серпня 2020, 05:00

20 серпня США запустили процес відновлення санкцій проти Ірану. 

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Для цього держсекретар Майк Помпео надіслав листа президенту Ради безпеки ООН, у якому розповів про порушенням Іраном обмежень, встановлених ядерною угодою.

"Сполучені Штати планують фактично відновити всі раніше зупинені санкцій Організації об’єднаних націй проти Ірану. Це відкат", – сказав президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо:

  • Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році президентом США Бараком Обамою спільно з "шісткою" переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. 
  • Згідно з угодою, Іран мав допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти і згорнути ядерну програму в обмін на поетапне скасування санкцій та закінчення дії збройного ембарго.

Українська правда
Теми: СШАІран


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