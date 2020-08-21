США звернулись в ООН щодо санкцій проти Ірану

20 серпня США запустили процес відновлення санкцій проти Ірану.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Для цього держсекретар Майк Помпео надіслав листа президенту Ради безпеки ООН, у якому розповів про порушенням Іраном обмежень, встановлених ядерною угодою.

"Сполучені Штати планують фактично відновити всі раніше зупинені санкцій Організації об’єднаних націй проти Ірану. Це відкат", – сказав президент США Дональд Трамп.

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