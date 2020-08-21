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США обратились в ООН из-за санкций против Ирана

Пятница, 21 августа 2020, 05:00
США обратились в ООН из-за санкций против Ирана

20 августа США запустили процесс восстановления санкций против Ирана.

Источник: Радио Свобода

Детали: Для этого госсекретарь Майк Помпео направил письмо президенту Совета безопасности ООН, в котором рассказал о нарушением Ираном ограничений, установленных ядерным соглашением.

"Соединенные Штаты планируют фактически восстановить все ранее остановленные санкций Организации объединенных наций против Ирана. Это откат", – сказал президент США Дональд Трамп.

Напомним:

  • Ядерная сделка с Ираном было подписано в 2015 году президентом США Бараком Обамой совместно с "шестеркой" переговорщиков – представителями государств постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии.
  • Согласно договору, Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и свернуть ядерную программу в обмен на поэтапную отмену санкций и окончания действия эмбарго.

Украинская правда

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Темы: СШАИран
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