США обратились в ООН из-за санкций против Ирана

20 августа США запустили процесс восстановления санкций против Ирана.

Источник: Радио Свобода

Детали: Для этого госсекретарь Майк Помпео направил письмо президенту Совета безопасности ООН, в котором рассказал о нарушением Ираном ограничений, установленных ядерным соглашением.

"Соединенные Штаты планируют фактически восстановить все ранее остановленные санкций Организации объединенных наций против Ирана. Это откат", – сказал президент США Дональд Трамп.

Напомним: