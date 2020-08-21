У Львівській області на шахті загинув 35-річний гірник

У Львівській області на шахті "Червоноградська" 35-річний гірник отримав несумісні з життям травми.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Пряма мова: "Гірка звістка з шахти 2 "Червоноградська" (ДП Львіввугілля).

Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства знаходився на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося.

Деталі нещасного випадку наразі встановлюються.

Слова співчуття близьким та рідним нашого побратима".