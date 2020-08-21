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Во Львовской области на шахте погиб 35-летний горняк

Пятница, 21 августа 2020, 08:16
Во Львовской области на шахте погиб 35-летний горняк

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" 35-летний горняк получил несовместимые с жизнью травмы.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Прямая речь: "Горькая весть из шахты 2" Червоноградская "(ГП Львовуголь).

Через несовместимые с жизнью травмы погиб горняк Александр Лукаш 1985 года. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось.

Детали несчастного случая устанавливаются.

Слова соболезнования близким и родным нашего собрата".

Украинская правда

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Темы: угольЛьвовщина
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