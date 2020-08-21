За минулу добу в Україні знов виявлено понад 2 000 випадків COVID-19

За добу 20 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 106 особам, було госпіталізовано 487 хворих, померли 23 пацієнта із COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу в нас захворіло 2106 осіб. Із них 118 дітей і 136 медичних працівників. Вже другу добу поспіль ми фіксуємо більше 2 тисяч захворівших на добу. Госпіталізовано 487 людей і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу від початку пандемії. За останню добу в Україні зафіксовано 23 летальних випадки, одужало 637 людей".

Деталі: За весь час пандемії в Україні захворіло 100 643 людини. Із них 6820 дітей і 10 219 медичних працівників. Загалом одужало 51 078 пацієнтів. Летальних випадків 2207.

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