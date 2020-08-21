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За прошедшие сутки в Украине вновь выявлено более 2000 случаев COVID-19

Пятница, 21 августа 2020, 09:11
За прошедшие сутки в Украине вновь выявлено более 2000 случаев COVID-19

За сутки 20 августа коронавирусной болезни подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки у нас заболело 2106 человек. Из них 118 детей и 136 медицинских работников. Уже вторые сутки мы фиксируем более 2 тысяч заболевших в сутки. Госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки от начала пандемии. За последние сутки в Украине зафиксировано 23 летальных случая, выздоровели 637 человек".

Детали: За все время пандемии в Украине заболело 100 643 человека. Из них 6820 детей и 10219 медицинских работников. В общем выздоровели 51078 пациентов. Летальных случаев 2207.

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Темы: коронавирус
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