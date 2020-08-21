Посадовець Служби зовнішньої розвідки і експрикордонник вивозили зброю з ООС – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника на вивезенні боєприпасів з району проведення Операції об’єднаних сил.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно: "Полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС. Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку".

Деталі: Правоохоронці викрили осіб, які перевозили цю зброю.

Під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР вилучили майже 6 тисяч патронів калібру 5.45, більше 4 тисяч набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.



Обом фігурантам повідомили про підозру в незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.