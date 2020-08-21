Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из ООС – ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из района проведения Операции объединенных сил.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно: "Полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке".

Детали: Правоохранители разоблачили лиц, перевозивших это оружие.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР изъяли почти 6 тысяч патронов калибра 5.45, более 4 тысяч патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УКУ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.