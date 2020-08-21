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Київський фунікулер відновив роботу

П'ятниця, 21 серпня 2020, 10:02

Після щорічного ремонту Київський фунікулер відновить роботу 21 серпня о 12:00.

Джерело: КП "Київпастранс" у Facebook.

Дослівно: "З 12:00 21 серпня підйомник відкриває свої двері для киян та гостей міста! Нарешті плановий щорічний ремонт столичного фунікулеру добіг кінця.

Під час регламентних робіт на фунікулері пофарбували вагони, замінили колеса та оновили обшивку. Також провели плановий ремонт машинного залу, замінили шпали та відремонтували контактну мережу.

Система безпеки вагони фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.

В переддень відкриття вагони та вестибюлі почистили та помили.

Тож тепер фунікулер готовий зустрічати своїх гостей і чекає на пасажирів".

Деталі: В "Київпастранс" зауважили, що ремонтні роботи проводять саме влітку, бо на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік — до 2 тисяч користувачів на день.

Дирекція "Київпастранс" також нагадала, що у фунікулері, як у всьому громадському транспорті столиці, діє обов’язковий масковий режим. 

 
 
 

Теми: Київ


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