Киевский фуникулер возобновил работу

После ежегодного ремонта Киевский фуникулер возобновит работу 21 августа в 12:00.

Источник: КП "Киевпастранс" в Facebook.

Дословно: "С 12:00 21 августа подъемник открывает свои двери для киевлян и гостей города! Наконец плановый ежегодный ремонт столичного фуникулера подошел к концу.

Во время регламентных работ на фуникулере покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть.

Система безопасности вагоны фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой.

В канун открытия вагоны и вестибюли почистили и помыли.

И теперь фуникулер готов встречать своих гостей и ждет пассажиров".

Детали: В "Киевпастранс" отметили, что ремонтные работы проводят именно летом, потому что на июль-август приходится наименьший пассажиропоток - до 2 тысяч пользователей в день.

Дирекция "Киевпастранс" также напомнила, что в фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим.