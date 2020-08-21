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Угорщина посилить правила перетину кордону через коронавірус

П'ятниця, 21 серпня 2020, 10:50

Угорщина посилить правила перетину кордону з 1 вересня, щоб запобігти поширенню коронавірусу. 

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан державному радіо в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

"Я закликаю всіх з належною обережністю не бронювати житло на півдні після 1 вересня, тому що це може суперечити заходам з охорони кордону", - сказав він.

Орбан сказав, що до цього часу зміниться існуюча система класифікації "безпечності" країн.

"У порівнянні з угорської ситуацією, епідеміологічна ситуація в більшості країн погіршується. Найбільшою загрозою залишається занесення вірусу", - сказав угорський прем’єр.

Згідно з діючими правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не здадуть два негативних тести на коронавірус.

Теми: Угорщинакордонкоронавірус


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