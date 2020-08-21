Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина посилить правила перетину кордону через коронавірус

П'ятниця, 21 серпня 2020, 10:50

Угорщина посилить правила перетину кордону з 1 вересня, щоб запобігти поширенню коронавірусу. 

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан державному радіо в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

"Я закликаю всіх з належною обережністю не бронювати житло на півдні після 1 вересня, тому що це може суперечити заходам з охорони кордону", - сказав він.

Орбан сказав, що до цього часу зміниться існуюча система класифікації "безпечності" країн.

"У порівнянні з угорської ситуацією, епідеміологічна ситуація в більшості країн погіршується. Найбільшою загрозою залишається занесення вірусу", - сказав угорський прем’єр.

Згідно з діючими правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не здадуть два негативних тести на коронавірус.

Теми: Угорщинакордонкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Угорщина
Угорщина виступила проти плану ЄС з військової підтримки України на €20 млрд
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: