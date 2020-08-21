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Венгрия ужесточит правила пересечения границы из-за коронавируса

Пятница, 21 августа 2020, 10:50

Венгрия ужесточит правила пересечения границы с 1 сентября, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан государственному радио в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

"Я призываю всех с надлежащей осторожностью не бронировать жилье на юге после 1 сентября, так как это может противоречить мерам по охране границы", - сказал он.

Орбан сказал, что к этому времени изменится существующая система классификации "безопасности" стран.

"По сравнению с венгерской ситуацией, эпидемическая ситуация в большинстве стран ухудшается. Наибольшей угрозой остается угроза занесения вируса", - сказал венгерский премьер.

Согласно действующим правилам, те, кто возвращается в Венгрию из стран с высоким уровнем инфицирования, должны проходить 14-дневный карантин, если только они не сдадут два негативных теста на коронавирус.

Темы: Венгрияграницакоронавирус


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