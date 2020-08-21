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Ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна, жодної військової техніки - прикордонники

П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:15

Ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна, прикордонники продовжують нести службу в посиленому режимі.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Вже не перший день наші підрозділи перебувають на посиленій охороні кордону на ділянці з Білоруссю. В першу чергу заходи посилено, аби не допустити жодних нестандартних ситуацій чи провокацій. Ситуація залишається спокійною".

Деталі: Прикордонниками задіяно додаткові сили та засоби, посилено патрулювання, йде посилений обмін інформацією з суміжною стороною.

Демченко повідомив, що наразі жодних інцидентів не було зафіксовано. Також пункти пропуску попри інформаційні вкиди про нібито закриття кордону Білоруссю працюють у штатному режимі. 7 пунктів пропуску на кордоні продовжують функціонувати, 14 залишаються закритими через карантинні обмеження згідно з рішенням уряду.

Окремо речник ДПСУ наголосив, що жодного переміщення військової техніки на кордоні з Білоруссю не зафіксовано.

Валентина Романенко, УП
Теми: БілорусьПрикордонна службакордон


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