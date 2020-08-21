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Ситуация на границе с Беларусью спокойная, никакой военной техники - пограничники

Пятница, 21 августа 2020, 11:15

Ситуация на украинско-белорусской границе спокойная, пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Уже не первый день наши подразделения находятся на усиленной охране границы на участке с Беларусью. В первую очередь мероприятия усилены, чтобы не допустить никаких нестандартных ситуаций или провокаций. Ситуация остается спокойной".

Детали: Пограничниками задействованы дополнительные силы и средства, усилено патрулирование, идет усиленный обмен информацией со смежной стороной.

Демченко сообщил, что на данный момент никаких инцидентов не было зафиксировано. Также пункты пропуска несмотря на информационные вбросы о якобы закрытии границы Беларусью работают в штатном режиме. 7 пунктов пропуска на границе продолжают функционировать, 14 остаются закрытыми из-за карантина согласно решению правительства.

Отдельно спикер ГПСУ подчеркнул, что никакого перемещения военной техники на границе с Беларусью не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: БеларусьПограничная службаграница


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