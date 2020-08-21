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Більшості українцям не подобається ситуація в країні, найоптимістичніша - молодь

П'ятниця, 21 серпня 2020, 12:19

Більшість українців вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку.

Джерело: дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" та соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 14 по 19 серпня 2020 року

Дослівно: "Більшість українців переконані, що загалом ситуація в країні розвивається у неправильному напрямі – таких 59%. Лише 19% мають протилежну думку та вважають, що ситуація розвивається у правильному напрямі.

Такі негативні оцінки є традиційними для українського суспільства. Окремі сплески позитивної оцінки спостерігаються тільки у короткому проміжку часу після виборів президента".

 
 

Деталі: Соціологи вказують, що чим молодшими є респонденти – тим більше позитивних оцінок стосовно розвитку ситуації в країні можна очікувати. Так, серед молоді рівень позитивних оцінок становить 33%, а серед осіб, яким за 60 років – лише 11%.

Серед виборців різних партій лише в електораті "Слуги народу" домінує переконання в правильності вектору розвитку – тут позитивних оцінок понад 55%.

Було опитано 2018  респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: Українаопитування


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